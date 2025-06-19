Обжалование Порошенко санкций СНБО: суд частично закрыл рассмотрение дела
Суд решил рассматривать дело пятого президента Украины Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО частично в закрытом режиме.
Об этом сообщает hromadske.
Представители Офиса президента и Кабмина просили закрыть рассмотрение судебного дела в полном объеме. Они объясняли свою просьбу тем, что в деле фигурируют материалы с грифом "Для служебного пользования" (ДСП), которые нужно рассматривать в специальном зале.
Представители Порошенко призвали снять соответствующее ходатайство с рассмотрения. Они объясняли, что закрытие рассмотрения не даст обществу доступа к резонансному делу, закроет от общественности доказательства стороны Порошенко, нарушит право на гласный и открытый процесс и тому подобное.
Адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что законодательство предусматривает возвращение из закрытого режима рассмотрения к открытому, если информация, для защиты которой переходили на закрытый режим, стала публичной.
Так, он заявил суду, что готов "взять на себя ответственность" и обнародовать какие-то документы, чтобы потом суд мог вернуться к открытому режиму.
В конце концов, суд решил удовлетворить ходатайство частично - закрыть рассмотрение только в части рассмотрения служебной информации.
Если будет установлено, что информация из закрытой части уже доступна публично, дальнейшее рассмотрение дела будет открытым.
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Напомним:
Бизнесмен Игорь Коломойский подал ходатайство об объединении дел об обжаловании санкций СНБО вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
По информации ЭП, суд отказал Коломойскому в ходатайстве.
В феврале президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.