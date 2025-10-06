Обвалився найбільший в Росії виробник сільгосптехніки

Найбільший в Росії виробник сільськогосподарської техніки "Ростсельмаш" за підсумками 2025 року скоротить виробництво на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що всього за рік буде випущено 2700 комбайнів і 800 тракторів.

У зв'язку з різким скороченням виробництва підприємство з серпня працює тільки три дні на тиждень.

За словами власника компанії Констянтина Бабкіна, висока ключова ставка Центробанку РФ і низькі доходи аграріїв не дозволяють нарощувати обсяги випуску техніки, а програми держпідтримки повною мірою не компенсують такий попит.

Нагадаємо:

Підвищення податків, яке уряд Росії запланував на 2026 рік, і яке покриватиме витрати на війну проти України, прискорить інфляцію.