У суді не змогли розірвати угоду про оренду приміщення допрофесійної підготовки у Києві

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка намагалася визнати недійсною додаткову угоду про оренду компанією "Альфа-Сервіс" приміщення Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва.

Про це свідчить рішення суду від 23 червня.

У 2016 році Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва передало в оренду ТОВ "Альфа-Сервіс" ангар по вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 58 площею 416 кв. м, який перебуває у комунальній власності.

У 2020 році до угоди про оренду були внесені зміни, згідно з якими вже йшлося про нежитлове приміщення тієї ж площею для розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Саме цю додаткову угоду і намагалася скасувати прокуратура у суді. Точніше вона не заперечувала саму процедуру погодження оренди органами місцевого самоврядування, а вбачала порушення в суті використання приміщення. Зокрема, на думку прокурора, воно передане в оренду не за освітнім призначенням, а для розміщення станції обслуговування та ремонту автомобілів, а також для отримання прибутку, що нібито не має зв`язку з освітнім процесом і суперечить закону про освіту.

Водночас суд дійшов висновку, що діяльність "Альфа-сервіс" спрямована на обслуговування учасників освітнього процесу.

Зокрема підприємство обслуговує та ремонтує картинги, що перебувають на балансі Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді.

Тобто "Альфа-сервіс" обслуговує учасників освітнього процесу, відповідно не порушує закон про освіту та не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про повернення Державному агентству лісових ресурсів України мисливського угіддя у Рівненській області, яким користується ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі".