На кордоні з Польщею почали тестувати нову систему контролю – можливі затримки руху

На кордоні з Польщею у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю, тому можливі затримки оформлення громадян.

Про це інформує Держприкордонслужба.

За даними прикордонників, станом на 16:19 ситуація в пунктах пропуску на Львівщині наступна:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20 авто;

"Нижанковичі" – 10 авто;

"Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

"У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше", – зазначає ДПСУ.

Також, як повідомляють прикордонники, у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Нагадаємо:

4 серпня пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупиняв пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках через відсутнє електропостачання.

12 серпня рух через пункт пропуску "Устилуг – Зосин", що на кордоні з Польщею, ускладнювався через роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг".