АМКУ прийняв рішення про штрафи понад 16 мільйонів: причина

Антимонопольний комітет прийняв чотири рішення щодо штрафів за спотворення результатів торгів.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що два ФОПи приймали участь у торгах щодо здійснення капітального ремонту території сільськогосподарських угідь у Львівській області у грудні 2021 року.

Колегія встановила наявність змови вказаних суб’єктів господарювання під час участі у вищезазначених торгах. За порушення конкурентного законодавства ФОПи оштрафовані на загальну суму 4 131 394 грн.

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ, на яку були винесені питання, що готувалися Східним міжобласним територіальним відділенням, визнала, що ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РЕСТРІЕЛТ" і ПП ФІРМА "ОБЕРОН" вчинили змову під час участі у торгах. За це вони оштрафовані на загальну суму 2 311 304 грн.

Також визнано, що ПП "ГРАНТ-СЕРВІС" і ФОП вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю паливних брикетів, проведених АТ "УКРПОШТА" у 2020 році. За змову відповідачі оштрафовані на загальну суму 3 935 365 грн.

Крім цього, ТАК АМКУ визнала, що фізична особа-підприємець та приватне підприємство "ЗАВОД "САТЕЛ" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю паливних брикетів, замовником яких є акціонерне товариство "УКРПОШТА". За змову ФОП та ПП "ЗАВОД "САТЕЛ" оштрафовані на загальну суму 5 960 102 грн.

Під час розслідування справ встановлено, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України визнав, що ДП "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України" вчинило порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Комітет визнав такі дії виробника "Ротокана" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафував його на 172 250 грн.