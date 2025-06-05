АМКУ принял решение о штрафах более 16 миллионов: причина

Антимонопольный комитет принял четыре решения по штрафам за искажение результатов торгов.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что два ФЛП принимали участие в торгах по осуществлению капитального ремонта территории сельскохозяйственных угодий во Львовской области в декабре 2021 года.

Коллегия установила наличие сговора указанных субъектов хозяйствования во время участия в вышеупомянутых торгах. За нарушение конкурентного законодательства ФЛП оштрафованы на общую сумму 4 131 394 грн.

Временная административная коллегия АМКУ, на которую были вынесены вопросы, которые готовились Восточным межобластным территориальным отделением, признала, что ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "РЕСТРИЕЛТ" и ЧП ФИРМА "ОБЕРОН" совершили сговор во время участия в торгах. За это они оштрафованы на общую сумму 2 311 304 грн.

Также признано, что ЧП "ГРАНТ-СЕРВИС" и ФЛП совершили сговор во время участия в торгах на закупку топливных брикетов, проведенных АО "УКРПОЧТА" в 2020 году. За сговор ответчики оштрафованы на общую сумму 3 935 365 грн.

Кроме этого, ТАК АМКУ признала, что физическое лицо-предприниматель и частное предприятие "ЗАВОД "САТЕЛ" совершили антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов на закупку топливных брикетов, заказчиком которых является акционерное общество "Укрпочта". За сговор ФЛП и ЧП "ЗАВОД "САТЕЛ" оштрафованы на общую сумму 5 960 102 грн.

В ходе расследования дел установлено, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

Напомним:

Антимонопольный комитет Украины признал, что ГП "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины" совершило нарушение в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

Комитет признал такие действия производителя "Ротокана" нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и оштрафовал его на 172 250 грн.