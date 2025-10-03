В Україні на 41% роботодавців вплинув дозвіл на виїзд молодих чоловіків – опитування

В Україні наразі 41% роботодавців відчув вплив на заповнення вакансій рішення щодо дозволу чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

Про це заявила керівниця напряму OLX.Робота Марія Абдулліна, повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз 41% роботодавців уже відчули помітний вплив цієї постанови (про дозвіл на виїзд - ред.), частково відчули - 14%, 34% роботодавців зазначають, що ще не помітили змін", - сказала вона.

Ще 9% опитаних роботодавців поки що важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.

Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% - що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років змусив частину роботодавців переглянути свої кадрові стратегії.

Так, 32% опитаних роботодавців почали активніше залучати старших кандидатів, 16% - активніше залучати жінок. Лише 2% роботодавців почали шукати працівників за кордоном, по 3% - розширили пошук кандидатів на інші області України та запустили програми навчання/перекваліфікації вже наявного персоналу, 4% - почали працювати із фрілансерами.

При цьому 36% опитаних роботодавців підтримують згадану постанову уряду про виїзд молодих чоловіків, 33% - не підтримують.

Дослідження було проведене OLX.Робота спільно із Європейською бізнес-асоціацією. На платформі OLX.Робота розміщують вакансії 66 тис. роботодавців, при цьому платформа орієнтується передусім на робітничі спеціальності.

