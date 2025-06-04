Чеська компанія завершує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні

Чеський оборонний гігант Czechoslovak Group майже завершив будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Про це повідомляє "Мілітарний".

У межах спільного проєкту з українським урядом компанія Czechoslovak Group невдовзі завершить будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

"Виробничий майданчик знаходиться на фінальній стадії підготовки до запуску, але наразі ми не можемо повідомити конкретну дату", – зазначили представники компанії на брифінгу в штаб-квартирі Czechoslovak Group.

Підприємство забезпечуватиме випуск основної номенклатури боєприпасів, які входять до виробничої пропозиції Czechoslovak Group. Чеська компанія відповідає виключно за підготовку виробничої лінії, тоді як всі інші організаційні процеси покладено на українську сторону, передає кореспондент "Мілітарного".

Крім того, під час брифінгу було наголошено, що підприємство буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво у майбутньому.

Крім того. на брифінгу стало відомо, які боєприпаси виготовлятимуть в Україні за ліцензією. Це 155-мм артилерійський постріл M107, 155-мм артилерійський постріл L15 підвищеної потужності, 155-мм далекобійні артилерійські постріли HE ER-BT/BB MKM/VMK. А також 105-мм уламково-фугасний артилерійський постріл М1 НЕ та 120-мм танковий постріл неназваного типу.

Нагадаємо:

У жовтні минулого року повідомлялося, що компанія "Українська бронетехніка" підписала пакет документів щодо співпраці з чеським холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Одна угода стосується постачання комплектуючих, а інша – ліцензування виробництва боєприпасів (передача технології та документації з виробництва артилерійських пострілів).

"Плануємо за наступний рік виробництво та постачання близько 100 000 боєприпасів, а у 2026 – понад 300 000. Процес підготовки обладнання вже розпочався", – повідомив тоді керівник компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Раніше Czechoslovak Group AS повідомив про рекордні продажі та прибутковість за минулий рік, оскільки війна в Україні збільшила попит на важкі боєприпаси та бойові машини, що виробляються празькою компанією. Виручка підскочила на 71% до 1,73 млрд євро (1,9 млрд доларів), повідомив у середу оборонний конгломерат, відомий як CSG, що належить чеському мільярдерові Міхалу Стрнаду. Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації зріс на 130% до 439 мільйонів євро.