Чешская компания завершает строительство линии по производству снарядов в Украине

Чешский оборонный гигант Czechoslovak Group почти завершил строительство линии по производству артиллерийских снарядов в Украине.

Об этом сообщает "Милитарный".

В рамках совместного проекта с украинским правительством компания Czechoslovak Group вскоре завершит строительство производственной линии для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов.

"Производственная площадка находится на финальной стадии подготовки к запуску, но пока мы не можем сообщить конкретную дату", - отметили представители компании на брифинге в штаб-квартире Czechoslovak Group.

Предприятие будет обеспечивать выпуск основной номенклатуры боеприпасов, которые входят в производственное предложение Czechoslovak Group. Чешская компания отвечает исключительно за подготовку производственной линии, тогда как все другие организационные процессы возложены на украинскую сторону, передает корреспондент "Милитарного".

Кроме того, во время брифинга было отмечено, что предприятие будет расположено в зоне с низким риском ракетных ударов, что позволит обеспечить стабильное и бесперебойное производство в будущем.

Кроме того. на брифинге стало известно, какие боеприпасы будут изготавливать в Украине по лицензии. Это 155-мм артиллерийский выстрел M107, 155-мм артиллерийский выстрел L15 повышенной мощности, 155-мм дальнобойные артиллерийские выстрелы HE ER-BT/BB MKM/VMK. А также 105-мм осколочно-фугасный артиллерийский выстрел М1 НЕ и 120-мм танковый выстрел неназванного типа.

Напомним:

В октябре прошлого года сообщалось, что компания "Украинская бронетехника" подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Одно соглашение касается поставки комплектующих, а другое - лицензирования производства боеприпасов (передача технологии и документации по производству артиллерийских выстрелов).

"Планируем за следующий год производство и поставку около 100 000 боеприпасов, а в 2026 - более 300 000. Процесс подготовки оборудования уже начался", - сообщил тогда руководитель компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Ранее Czechoslovak Group AS сообщил о рекордных продажах и прибыльности за прошлый год, поскольку война в Украине увеличила спрос на тяжелые боеприпасы и боевые машины, производимые пражской компанией. Выручка подскочила на 71% до 1,73 млрд евро (1,9 млрд долларов), сообщил в среду оборонный конгломерат, известный как CSG, принадлежащий чешскому миллиардеру Михалу Стрнаду. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 130% до 439 миллионов евро.