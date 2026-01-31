Через системну аварію Чернігівщина повністю знеструмлена

Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина повністю знеструмлена.

Про це повідомляє очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмлено. Тримаю зв'язок з урядом та Укренерго щодо ситуації", – написав він у Телеграм.

За його словами, на Чернігівщині всі об'єкти "критички" функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення. За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати.

"Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення. Відповідні рішення зараз приймаються і в громадах. Окремо відпрацьовуємо питання сталості зв'язку", – додав Чаус.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Раніше повідомлялося, що у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.

Значна частина Харківського метрополітену зупинена через великий блекаут в українській енергосистемі.