Через обстріли без світла залишилися споживачі у п’яти областях

Внаслідок ворожих дронових і артилерійських атак на ранок нові знеструмлення зафіксували в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії заявили, що там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Водночас споживачів закликали перенести енергоспоживання на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00, а у вечірні години з 18:00 до 22:00 не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Від вечора 26 травня російські окупанти атакували Україну 163 ударними та імітаційними безпілотниками, 150 дронів вдалося знешкодити, але 8 влучили.