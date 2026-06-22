Роботи "рано чи пізно" замінять 700 тисяч кур'єрів — один із найбільших ритейлерів Китаю

Керівник однієї з найбільших китайських груп електронної комерції попередив, що 700 000 кур'єрів компанії "рано чи пізно" будуть замінені роботами, підкресливши загрозу, яку стрімка автоматизація становить для й без того напруженого ринку праці країни.

Про це повідомляє Financial Times.

Річард Лю, засновник і голова JD.com, заявив, що компанія уклала договори з близько 120 навчальними закладами з метою перепідготовки своєї армії кур'єрів для виконання нових видів робіт, таких як ремонт та обслуговування роботів.

"У майбутньому, коли посилки доставлятимуть роботи, рано чи пізно настане день, коли кур'єри, по суті, більше не будуть потрібні.

Посилки, безсумнівно, доставлятимуть роботи. Але я справді не хочу, щоб наші 700 000 братів залишилися без їжі та без роботи", – сказав Лю на форумі керівників компаній Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), що відбувся в неділю в Шеньчжені.

Лю не дав прогнозу, коли доставка роботами стане поширеною в Китаї. Однак, як повідомляють китайські ЗМІ, наразі реалізується низка пілотних проєктів, зокрема в аеропорту Шеньчжень використовуються роботи для доставки їжі, які доставляють страви пасажирам до виходів на посадку, а в технологічному центрі є роботи, що курсують у приміських поїздах для поповнення запасів у міні-маркетах.

Ці коментарі відображають зростаючу стурбованість серед політиків тим, що стрімке впровадження роботів у Китаї загрожує робочим місцям найбільш вразливих працівників економіки.

Нагадаємо:

У травні обсяг роздрібних продажів в Китаї знизився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – це перше падіння з моменту скасування карантинних обмежень наприкінці 2022 року.