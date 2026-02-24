Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" змінила рух поїздів у 6 областях
Через складну безпекову ситуацію 24 лютого компанія змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шістьох регіонах.
Про це з посиланням на "Укрзалізницю" пише УП.
Масштабні зміни торкнулися рейсів на Запоріжжя, Харківщину, Донеччину, Херсонщину, Сумщину та Чернігівщину.
У Запорізькій області через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування поїздів до або зі станції "Дніпро-Головний".
Зміни стосуються поїздів:
- №86/85 та №128/127 сполученням Львів – Запоріжжя;
- №6 Ясіня – Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино – Запоріжжя.
Наразі людей між Дніпром і Запоріжжям перевозять переважно автобусними трансферами.
На Харківщині та Донеччині пасажири змушені прямувати від Лозової у краматорському напрямку автобусами.
Пасажири поїзду №101/102 Барвінкове – Херсон будуть доставлені автобусами із Краматорська, тоді як регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
На півночі України регіональні поїзди Сумщини та Чернігівщини тимчасово доїжджають лише до Конотопа, а на ніжинському напрямку ввели адаптовані графіки приміського сполучення.
"Наші моніторингові групи продовжують працювати у посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", – повідомили в УЗ.
Нагадаємо:
У ніч на 24 лютого російські загарбники атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "Шахеди".