Ціни на черешню – найвищі за 10 років, хоч вона й подешевшала

Ціни на черешню в Україні стрімко падають: за два дні середня ціна знизилась з 200 грн/кг, до 150 грн/кг.

Про це пише EastFruit, посилаючись на дані служби моніторингу гуртового ринку "Шувар".

Однак, незважаючи на падіння, це найвищий рівень цін за 10 останніх років. У минулому році черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

Високий рівень цін можна обумовити заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодної погоди в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижня.

За даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня в Україні переважала дуже холодна для середини травня погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих (на 4-6 °С нижчою від норми) за останні 30 років.

Тиждень тому продавали лише імпортну черешню за 1500-1200 грн/кг.

Нагадаємо:

Раніше фахівці аналітичної платформи EastFruit прогнозували, що квітневі заморозки, завдавши шкоди садам в Україні, можуть спровокувати нестачу вишні та черешні.

Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Зазначалося, що вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Україна переважно залежить від імпорту черешні. При цьому й інші країни Європи зазнали збитків, як і Україна. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.