Черешня в Україні коштує втричі дорожче, ніж торік

На сьогоднішній день відпускні ціни на місцеву черешню в Україні в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, ягоди надходять у продаж за цінами 140-200 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому, як зазначають експерти, незважаючи на обмежену пропозицію даних кісточкових на українському ринку, попит на них залишається невисоким. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, поступово переглядаючи цінники у бік зниження.

Аналітики додають, що ще одним фактором для зниження відпускних цін на місцеву черешню послужило різке погіршення її якості. Це обумовлено дощовою погодою у основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально.

Нагадаємо:

Наприкінці травня ціни на черешню були на найвищому рівні за 10 останніх років – 150 грн/кг. У минулому році черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.