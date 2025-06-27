В Україні дешевшає черешня: за яку ціну її можна придбати

Минулого тижня оптові ціни на черешню в Україні не опускалися нижче 140-200 грн/кг, зараз вона в середньому на 18% дешевше.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики черешні, термін реалізації такої ягоди досить обмежений. Тому більшість виробників вирішили знизити відпускні ціни, щоб прискорити темпи збуту.

Проте, за даними аналітиків, на сьогоднішній день ціни на черешню в Україні все ж таки середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Це пов'язано з тим, що пропозиція черешні на ринку продовжує зростати, а якість пропонованої ягоди залишає бажати кращого.

Нагадаємо:

Станом на 20 червня відпускні ціни на місцеву черешню в Україні були в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.