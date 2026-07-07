На Київщині повернули світло після російського обстрілу

Після масованого обстрілу у ніч з 5 на 6 липня, внаслідок якого було знеструмлено частину жителів Київської області, енергетикам вдалось відновити електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що у ніч на 6 липня наслідки обстрілів зафіксували в Бучанському, Фастівському, Вишгородському та Броварському районах.

Жителі цих районів були знеструмлені. Однак за день енергетикам вдалось повернути світло в усі домівки.

Нагадаємо:

В ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Якщо в збитті крилатих ракет та дронів ворога ППО показала дуже високий результат, то балістичної ракети не було збито жодної. Речник ПС Юрій Ігнат пояснив, чому це відбувається.