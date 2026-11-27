БТА Банк офіційно змінив назву і розпочинає роботу під брендом NovaBank.

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

"27 листопада 2026 року БТА Банк офіційно змінив назву на Акціонерне товариство "НоваБанк" (АТ "НоваБанк") та розпочинає роботу під брендом NovaBank", – говориться у повідомленні.

Оновлення назви "відображає інтеграцію банку в екосистему групи компаній NOVA та його подальший розвиток у межах групи". Водночас NovaBank продовжує працювати як окрема банківська установа.

У банку повідомили, що для клієнтів і партнерів зміна назви не впливає на умови співпраці та обслуговування. Усі права й обов'язки банку залишаються незмінними, а раніше укладені договори продовжують діяти. Переукладати їх або вносити зміни лише через перейменування не потрібно.

17 листопада група компаній NOVA завершила угоду з придбання АТ "БТА Банк" для втілення концепції банку фінансової інклюзії, запровадженої Національним банком України, та розвитку платіжної системи NovaPay.

Нагадаємо:

Раніше група компаній NOVA завершила угоду з придбання АТ "БТА Банк" і переходить до наступного етапу – інтеграції з NovaPay та підготовки до роботи під новим брендом – NovaBank.

У червні стало відомо, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

Тоді група планувала після придбання відмовитися від повноцінної банківської ліцензії БТА Банку й отримати обмежену.

Національний банк погодив купівлю 100% БТА Банку співвласниками "Нової пошти" Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Климовим через компанії групи Nova.