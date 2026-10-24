Уряд назвав "дедлайн" на перегляд критеріїв критичності підприємств

Міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності підприємств протягом 10 днів після набуття чинності змінами до правил бронювання.

Про це повідомило Мінекономіки, пояснюючи рішення Кабміну від 23 жовтня.

Оновлені критерії погоджуватиме новостворений Координаційний центр з організації бронювання. У міністерстві наголошують, що перегляд критеріїв не означає автоматичного перегляду статусів усіх підприємств. Компанії, визнані критичними за критеріями, які не зміняться, збережуть свій статус.

Центр буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну. Його співголовами стануть заступники міністрів економіки та оборони.

Він розглядатиме звернення державних органів щодо критичності підприємств, погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50% та надаватиме рекомендації щодо скасування критичного статусу, зокрема на підставі інформації правоохоронців.

Водночас остаточні рішення про визначення підприємств критично важливими залишаються за уповноваженими державними органами.

Для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів уряд встановив граничний рівень бронювання до 95% військовозобов'язаних працівників.

За поясненням Мінекономіки, зменшення ліміту має насамперед стосуватися допоміжного та обслуговуючого персоналу. Працівників, які безпосередньо забезпечують виробництво, оборонні контракти, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бронювати в повному обсязі. Кого бронювати в межах ліміту, визначає керівник підприємства.

Під час розрахунку граничного відсотка бронювання враховуються також працівники з відстрочкою з інших підстав — зокрема багатодітні батьки та опікуни.

Нагадаємо:

23 жовтня прем'єр Сергій Корецький повідомив про підготовку механізму 100% бронювання за умови виконання підприємством мобілізаційного зобов'язання. Його планують розробити до 1 грудня.