Компанія Ахметова призупиняє видобування вугілля у Покровську: працівників евакуювали

Група "Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи (шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика) у зв'язку з наближенням лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

"Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, що забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте в умовах щоденного загострення ситуації ми не можемо ризикувати безпекою багатотисячного колективу, а також життями сімей і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства — необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя.

Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи та сам Покровськ після відбиття російської навали", — сказав генеральний директор групи Юрій Риженков.

Зазначається, що працівників шахти та їхні сім'ї евакуювали, компанія надала їм безплатне проживання у своїх гуртожитках. А співробітникам, які не залучені до призупинення роботи, Група надає можливість пройти перенавчання та працевлаштуватися на активи "Метінвесту" в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

"У зв'язку з призупиненням роботи Покровської вугільної групи керівництво Метінвесту розробило план дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити постачання необхідної сировини (вугілля, коксу) для виробництва сталі на металургійних активах Групи ("Каметсталі" та спільному підприємстві "Запоріжсталь")", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до Групи "Метінвест"), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.

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Нагадаємо:

Група "Метінвест" Ріната Ахметова, найбільший виробник сталі в Україні, у грудні призупинила роботу вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане поблизу Покровська на Донеччині.