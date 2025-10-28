Боротьба з сірим імпортом гаджетів: БЕБ запустило у Telegram бот

Бюро економічної безпеки запустило у Telegram бот StopShadowBot для анонімних повідомлень про випадки продажу техніки без чека.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Тепер кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком", – говориться у повідомленні.

БЕБ зазначає, що інструмент вже доступний за посиланням https://t.me/STOP_Shadow_Bot

"У StopShadowBot можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування", – говориться у повідомленні.

"Після отримання відповідної інформації фахівці Бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів з встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів", – зазеачає БЕБ.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт "Економічний щит, який, як вважають у БЕБ, забезпечить рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується законодавства.

Детективи головного підрозділу БЕБ викрили на Дніпропетровщині групу осіб, які продавали завезену з Китаю підроблену техніку Apple.

Бюро економічної безпеки припинило діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу спортивних магазинів.