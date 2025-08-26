БЕБ викрило продавців підробленої техніки Apple

Детективи головного підрозділу БЕБ викрили на Дніпропетровщині групу осіб, які продавали завезену з Китаю підроблену техніку Apple.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг й промислові зразки правовласника.

Зокрема вони купували підробки в Китайській Народній Республіці. Надалі продавали їх в мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора", – йдеться у повідомленні.

З зображень обшуку, які опублікували в БЕБ зрозуміло, що мова йде про підроблену техніку компанії Apple.

Підозрювані продавали годинники, навушники, зарядні пристрої.

За оцінками БЕБ, продаж контрафактної техніки завдав збитків компанії Apple на понад 24 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави.