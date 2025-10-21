Директор БЕБ презентував бізнесу проєкт "Економічний щит": що передбачає

Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт "Економічний щит, який, як вважають у БЕБ, забезпечить рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується законодавства.

Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області.

Саме задля цього запроваджується проєкт "Економічний щит". Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення загроз економічній безпеці, оперативне вирішення проблематики тощо.

