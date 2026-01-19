Біля Львова почали будувати перше в Україні містечко для дітей-сиріт

Біля Львова почалося будівництво містечка для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це пише Zaxid.net.

"У Дублянах біля Львова почалося будівництво трьох будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в межах проєкту "Дитячі оселі", що вперше реалізовується в Україні", – говориться у повідомленні.

Вартість проєкту складе близько двох мільйонів євро, проєкт реалізують за кошти благодійників.

"Ми будуємо три будинки для 24-х дітей-сиріт. Відкрити їх плануємо в другому кварталі цього року", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Згідно з проєктом, у трьох будинках житимуть 24 дітей з прийомними батьками, а поряд працюватиме соціальний центр для всіх мешканців громади.

Будинки оформлять в скандинавському стилі, з великою кількістю природного світла і продуманими зонами для спільного часу та відпочинку дітей і сімей.

Будівництво втілюється за допомогою благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" у партнерстві з Львівською міською радою, за підтримки "СОС Дитячі Містечка Данія" та німецького фонду Германа Гмайнера.

У Львівській громаді працюють 12 дитячих будинків сімейного типу, у яких зростають 84 дитини, зазначає видання.

Нагадаємо:

У Тарасівці на Київщині відкрили п'яту чергу "містечка Хансена" для родин внутрішньо переміщених осіб з прифронтових областей.