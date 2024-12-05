Більше половини британських компаній підвищать ціни після збільшення податків

Більше половини британських компаній планують підвищити ціни та скоротити робочі місця у відповідь на підвищення податків на фонд заробітної плати на 26 мільярдів фунтів стерлінгів (33 млрд дол), що загрожує посиленням інфляційного тиску.

Про це пише Bloomberg.

Близько 54% фінансових директорів заявили, що перекладуть підвищення податків на плечі споживачів через підвищення цін, і стільки ж заявили, що очікують зниження зайнятості в результаті цього кроку, згідно з щомісячним опитуванням Банку Англії.

Ці результати додадуть занепокоєння членам правління Банку Англії, які очікують на ознаки впливу податкового рейду Канцлера Казначейства Рейчел Рівз на бізнес, щоб визначити, чи не зруйнує він їхні плани щодо повільного зниження процентних ставок.

У своєму бюджеті в жовтні канцлер підвищила ставку національного страхування, яку сплачують роботодавці, на 1,2%, одночасно знизивши поріг заробітної плати, з якого вони починають робити внески. Це становило основну частину її збільшення доходів для оплати покращених державних послуг, що викликало негативну реакцію з боку бізнесу.

В результаті цих змін майже двоє з п'яти фінансових директорів заявили, що будуть платити нижчу заробітну плату, ніж вони могли б платити в іншому випадку, а 59% сказали, що це призведе до зменшення їхніх прибутків.

Нагадаємо:

Британські фермери виступають проти нового податку на спадщину вартістю понад 1 млн фунтів стерлінгів.