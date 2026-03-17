Без світла – частина споживачів у чотирьох областях України

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – запевняє відомство.

З 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальну інформацію щодо обмежень міністерство радить дізнаватися на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Також у Міненерго нагадують про важливість ощадливого використання електроенергії у пікові години споживання вранці і ввечері – це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо:

Від вечора 16 березня російські окупанти атакували Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 154 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання на 12 локаціях.

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.