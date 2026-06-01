У травні українці сплатили "понадпланово" 5,3 мільярда гривень податків

Виконання плану надходжень до державного бюджету за 5 місяців становить 101,9%, за травень – 103,7%.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У травні план надходжень податків та зборів, які контролює ДПС, виконаний на 103,7 %. Додаткові надходження склали 5,3 млрд грн. Надходження до загального фонду держбюджету – 148,8 млрд грн.

За підсумками січня – травня 2026 року надходження до загального фонду становили 584,7 млрд грн. Виконання плану – 101,9 %, понад план – додаткові 11,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 64,2 млрд грн (+12,3 %).

"Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини обʼєктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики", – зазначила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34 % всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків, повідомила Державна податкова служба.

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної.

Минулого року уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради законопроєкти щодо скасування ще 63 інструментів. Цього року планується продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду.