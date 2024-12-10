БЭБ арестовало 7 самолетов МАУ на $40 миллионов по делу об уклонении от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали 7 самолетов по постановлению следственного судьи. Сделано это в рамках расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

Как сообщили ЭП источники в правоохранительных органах, речь идет о самолетах "Международной авиационной линии" (МАУ), которые связывали с Игорем Коломойским и Ароном Майбергом.

Как говорится в сообщении БЭБ, сейчас арестованы 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.

"Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам", - рассказали в БЭБ..

Читайте также: МАУ приземляется, возможно, навсегда. Что происходит с крупнейшей авиакомпанией Украины?