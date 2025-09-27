iPhone становлять понад 70% усієї контрабанди електроніки України

Понад 70% усієї контрабандної електроніки, що ввозиться в Україну становлять iPhone.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

"iPhone становлять понад 70% усієї контрабандної електроніки, що ввозиться в Україну. Прибравши тільки один вид техніки із списку "сірих" товарів, можна значно вплинути на ситуації на митниці", – йдеться у матеріалі.

Крім того, лише кожен п’ятий iPhone завезений офіційно із сплатою мит і податків, в абсолютних цифрах це 200-250 тис. штук на рік. Решта пристроїв надходить в Україну неофіційними каналами.

За словами генерального директора мережі Comfy Ігоря Хижняка, через нерівні правила гри "сірий" ринок техніки в Україні у 2025 році може сягнути близько 58 млрд грн. Оскільки до 78% iPhone продаються без належного митного оформлення та сплати податків, втрати бюджету лише від неотриманого ПДВ становлять орієнтовно 12 млрд грн.