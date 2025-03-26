Незаконно експортував деревину: на Львівщині перекрили канал контрабанди

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Слідством встановлено, що приватний підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі отримував дозвільні документи для експорту.

Надалі під виглядом пиломатеріалів виготовлених нібито з деревини придбаної у 2024 році, продукція переміщувалась через кордон до країн ЄС.

За результатами обшуків на митному пості "Рава-Руська - Хребенне" затримали вантажівку з пиломатеріалами хвойних порід в обʼємі 41 кв. м.

БЕБ задокументували факт незаконного вивезення лісопродукції, вилучили транспортний засіб, документацію та пиломатеріали. Орієнтовна вартість пиломатеріалів – майже півмільйона гривень.

Триває досудове розслідування, призначено низку судових експертиз.

Нагадаємо:

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником.

З 15 березня 2025 року на польсько-українському кордоні триває безпідставне блокування вантажів українських деревообробних підприємств.