Незаконно экспортировал древесину: на Львовщине перекрыли канал контрабанды
Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило предпринимателя, который организовал незаконный вывоз свежесрубленной ели.
Об этом говорится на сайте БЭБ.
Следствием установлено, что частный предприниматель из Ивано-Франковской области использовал поддельные документы о законности происхождения древесины. На их основании получал разрешительные документы для экспорта.
В дальнейшем под видом пиломатериалов изготовленных якобы из древесины приобретенной в 2024 году, продукция перемещалась через границу в страны ЕС.
По результатам обысков на таможенном посту "Рава-Русская - Хребенне" задержали грузовик с пиломатериалами хвойных пород в объеме 41 кв. м.
БЭБ задокументировали факт незаконного вывоза лесопродукции,изъяли транспортное средство, документацию и пиломатериалы. Ориентировочная стоимость пиломатериалов - почти полмиллиона гривен.
Продолжается досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним:
Деревоперерабатывающие предприятия по итогам биржевых торгов с поставкой во втором квартале 2025 года законтрактовали 94% деловой древесины, что является рекордным показателем.
С 15 марта 2025 года на польско-украинской границе продолжается безосновательное блокирование грузов украинских деревообрабатывающих предприятий.