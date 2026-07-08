Майже 28 мільйонів прихованих доходів: БЕБ припинило дроблення квіткового бізнесу

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу квіткової продукції.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

У БЕБ розповіли, що квіткові магазини у десяти областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через окремих ФОПів. Так службові особи компанії намагалися зменшити податкові зобов'язання та мінімізувати сплату податків.

"Встановлено, що керівництво компанії організувало механізм штучного дроблення бізнесу", – говориться у повідомленні.

Реалізацію квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Водночас ці ФОПи фактично були найманими працівниками та діяли в межах однієї господарської діяльності.

У такий спосіб у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів. Це призвело до ненадходження до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.

Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, КЕПи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми.

Також аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів. Після вжитих заходів квіткову продукцію почали декларувати за вищою митною вартістю.

У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Порівняно з аналогічним попереднім періодом задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн.

Керівнику товариства повідомлено про підозру. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. Також фігурант сплатив 500 тис. грн добровільного внеску на підтримку ЗСУ, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.