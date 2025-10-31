Запорізька митниця зазнала руйнувань унаслідок ворожої атаки

У ніч на 30 жовтня адміністративна будівля Запорізької митниці зазнала руйнувань унаслідок ворожої атаки.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що пошкоджено значну кількість вікон, зруйновано частину даху. На щастя, обійшлося без людських жертв.

"Попри складну безпекову ситуацію вдалося забезпечити безперебійну роботу митниці. Підрозділи працюють у звичному режимі, роблячи все можливе для ефективного виконання митних процедур і підтримки українського бізнесу", – інформує митниця.

Нагадаємо:

Вночі 10 липня від ворожої атаки постраждали митні підрозділи – пошкоджено будівлю Київської митниці.