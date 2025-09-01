Атака дрона по залізниці на Сумщині: постраждала чергова по станції

Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.

Про це у Telegram повідомила "Укрзалізниця".

"Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні. Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Зранку 1 вересня унаслідок дронової атаки армії рф на критичну інфраструктуру Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.

У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Через пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди тимчасово змінили маршрути.