Росіяни атакували Миколаїв: яка інфраструктура пошкоджена

Російські безпілотники атакували Миколаїв і пошкодили будівлю вантажного терміналу.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Сьогодні вранці ворог атакував БпЛА типу "Shahed" Миколаїв. Пошкоджено будівлю вантажного терміналу. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у Телеграм.

"Судячи з опублікованих кадрів, під повторним ударом ворога знову опинився об'єкт "Нової пошти", – пише про ранкому атаку медіа "Миколаївські новини".

На місці прильоту спалахнула потужна пожежа. Як тільки дозволила безпекова ситуація, рятувальники приступили до гасіння.

"У найкоротші терміни горіння розвантажувального комплексу на площі 500 квадратних метрів вдалося ліквідувати. На щастя, постраждалих та травмованих немає", – говориться у повідомленні.

Це вже другий удар по логістичному об'єкту за дві доби, зазначає видання.

Учора вдень, 11 жовтня, окупанти атакували Миколаїв реактивним безпілотником "Shahed". Тоді внаслідок ворожого прильоту спалахнула масштабна пожежа на цьому ж терміналі "Нової пошти" — вогонь охопив розвантажувальний комплекс на площі 1500 квадратних метрів.

Російські війська атакували також громади Миколаївського району ударними безпілотниками й ракетою "Бандероль". В Очакові пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та інфраструктура, повідомили в Миколаївській ОВА.

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