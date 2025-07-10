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АРМА обнаружило, что арестованное "Кировоградское рудоуправление" используется

Андрій Муравський — 10 июля, 15:14
АРМА обнаружило, что арестованное Кировоградское рудоуправление используется
АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов осуществило проверку АО "Кировоградское рудоуправление" и зафиксированы факты использования арестованного имущества.

Об этом сообщается на сайте нацагентства.

"Работники Департамента менеджмента активов и Южного МТУ АРМА во исполнение поручения Председателя АРМА, провели осмотр объекта. Во время которого выявлены факты использования арестованного имущества, о чем сообщено компетентные правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.

Как видно на обнародованном АРМА видео, в карьере работает спецтехника - экскаватор и грузовик.

Недвижимое имущество и корпоративные права "Кировоградского рудоуправления" передали в управление АРМА постановлением следственного судьи районного суда города Кировограда. Рудоуправление специализируется на добыче вторичных каолинов.

"АРМА удалось в судебном порядке сохранить действие специального разрешения на пользование недрами. Агентство настаивало: аннулирование такого разрешения привело бы к остановке деятельности предприятия, что существенно обесценило бы актив и противоречило бы цели его ареста и передачи в АРМА", - говорится в публикации.

Агентство сообщает, что в 2024 году был выбран на конкурсной основе субъект оценочной деятельности и подписан договор с ООО "ТР ИНВЕСТ-КОМПАНИ" по оценке актива. Рыночная стоимость имущества составляет 135,9 млн грн.

"В 2025 году агентство объявило проведение рыночных консультаций. В ответ получено три коммерческих предложения по управлению этим активом. Сейчас идет анализ предложений и финализация тендерной документации для объявления открытого конкурса на Prozorro, с целью отбора эффективного управляющего", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину, который организовал схему вывоза из Украины стратегического сырья для "Росатома".

С начала большой войны российский олигарх реализовал сделку, которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого использовалось АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Также ранее сообщалось, что компания "Кировоградское рудоуправление", конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Сергей Кабаргин, продолжает владеть лицензией на разработку Обозновского месторождения каолиновой глины.

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