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АРМА виставляє на реалізацію арештоване судно USKO MFU

Альона Кириченко — 20 червня, 10:25
АРМА виставляє на реалізацію арештоване судно USKO MFU

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує конкурс на відбір юридичних осіб для організації реалізації арештованого морського судна USKO MFU.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що воно передано в управлінні Агентства згідно з рішенням Дніпровського районного суду м. Києва.

За інформацією АРМА, судно, попри технічну потребу в доопрацюванні, має суттєвий інвестиційний потенціал. Зокрема, йдеться про наявність основного силового агрегата, базової навігаційної інфраструктури та можливість подальшого відновлення або переоснащення.

"Актив є привабливим як для майбутнього комерційного використання, так і для компаній, що спеціалізуються на судноремонті або утилізації морського транспорту", – йдеться в повідомленні.

Після визначення організатора торгів, він забезпечить проведення незалежної оцінки активу та його подальше розміщення для продажу через електронну торгову систему Prozorro.Продажі.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — до 16:00 4 липня 2025 року.

Нагадаємо:

АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна EMMAKRIS III.

АРМА активи

активи

АРМА виставляє на реалізацію арештоване судно USKO MFU
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