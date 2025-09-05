АРМА готує "Моршинську" до передачі в управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує про старт ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами одного із провідних брендів мінеральної води в Україні – "Моршинська".

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Йдеться про:

100% частки у статутному капіталі ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар";

акції ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

Зазначається, що Агентство розпочинає консультації з бізнесом, аби сформувати найкращі умови управління. Результати консультацій стануть основою для відкритого конкурсу управителів у системі Prozorro.

Нагадаємо:

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він був співласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська" та "Миргородська".

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

В квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

За словами колишньої голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовляються працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.