АРМА готується передати в управління завод напівфабрикатів, який належав росіянину

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів заводу "Ромєрм" на Дніпропетровщині.

Про це повідомляється на сайті Нацагентства.

Завод із виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів "Ромєрм" (колишнє підприємство ТМ "Єрмоліно") оцінюють у понад 558 млн грн.

Актив передано в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду м. Києва, повідомляє агентство.

Площа виробничого комплексу підприємства складать 4 654,8 кв. м. На заводі встановлене сучасне німецьке та італійське обладнання. Також є власна трансформаторна підстанція потужністю 100 тис. кВт.

"Крім того, на території заводу розташований гуртожиток для персоналу площею понад 2 тис. кв. м. Запуск підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні", – зазначено у повідомленні.

"Напередодні працівники АРМА здійснили виїзний огляд цього активу, встановили його технічний стан та умови збереження", – повідомляє агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило відкритий конкурс на управління підприємством "Ромєрм", який випускав продукцію під брендом "Єрмоліно". Повідомлялося, що компанія володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією.

У січні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.

Повідомлялось, що група "Продукти Єрмоліно" зареєстрована на російське ООО "Інвест Альянс" бізнесмена Іллі Алєксандрова.