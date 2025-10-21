АРМА шукає управителя для елітного будинку у Києві

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс із відбору управителя для елітного будинку в Києві.

Про це йдеться на сайті АРМА.

Конкурс із відбору управителя для нерухомості Агентство оголосило на платформі Prozorro.

"Нерухомість була арештована в кримінальній справі про державну зраду та передана в управління АРМА за рішенням суду", – говориться у повідомленні.

Актив розташований на Оболонській набережній. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість будинку (731,6 кв. м) становить майже 85 млн грн (без ПДВ), а земельної ділянки (0,0775 га) – 26,6 млн грн (без ПДВ).

До домоволодіння прокладено асфальтований під'їзний шлях, будинок має окремий вихід на набережну та впорядковану прибудинкову територію.

АРМА запрошує бізнес, зокрема агентства нерухомості, долучитися до конкурсу на платформі Prozorro. До участі допускаються потенційні управителі, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Не допускаються власники арештованих активів і представники держави-агресора.

