Для двох готелів в курортній зоні Одеси шукатимуть управителів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало попередні ринкові консультації щодо управління двома готельними комплексами в Одесі.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Йдеться про такі об’єкти:

Готель "Аркадія" — тризірковий комплекс загальною площею 10 774,7 кв. м, що налічує 287 номерів п’яти категорій. До складу готелю входить апартамент-комплекс із двокімнатними номерами, банкетний зал на 150 гостей та п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, розрахованих на прийом від 20 до 200 учасників.

Готель "ОК Одеса" — тризірковий бізнес-готель загальною площею 6 490,9 кв. м, який налічує 175 номерів різних категорій. У складі комплексу — банкет-хол на 600 осіб із семи залів та концерт-хол на 1000 відвідувачів, обладнаний сучасною технікою. Готель має укриття, власний паркінг із цілодобовою охороною та був повністю реконструйований у 2012 році.

Зазначається, що обидва готелі розташовані у курортній зоні Одеси, неподалік від пляжів, туристичних і культурних об’єктів міста. Наразі комплекси продовжують свою роботу.

Нагадаємо:

АРМА проводить на Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для готелю "Турист" у Львові, арештованого та переданого в АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.