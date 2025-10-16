АРМА шукає управителя для арештованого заводу Медведчука: попередні аукціони провалилися

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого заводу ТОВ "Бетонбу" – одного з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Актив складається з:

100% корпоративних прав;

3 об'єктів нерухомого майна;

30 транспортних засобів;

2 бетонних вузлів.

"Бетонбуд" оснащений сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення, під'їзну залізничну колію, естакаду з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м.

Серед транспортних засобів – бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.

АРМА запрошує учасників подавати свої пропозиції до 18:00 23 жовтня 2025 року.

Нагадаємо:

У липні та у вересні АРМА вже повідомляло про проведення аукціону з відбору управителя на Prozorro для арештованих активів ТОВ "Бетонбуд". Вони провалилися.

ТОВ "Бетонбуд" повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком. Завод "Бетодбуд" та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні 2024 року.

Під час огляду арештованого заводу Медведчука та Козака - ТОВ "Бетонбуд" - працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.