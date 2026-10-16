АРМА продає російське судно, що "заблукало" у Чорноморську

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації арештоване суховантажне судно EMMAKRIS III, яке перебуває в акваторії морського торговельного порту "Чорноморськ" на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні Агентства.

Судно побудоване у 2000 році та має значні технічні характеристики, що дозволяють розглядати його використання для перевезення й зберігання сухих вантажів.

Останні оновлення щодо пересувань судна датуються 2022 роком.

За висновками оцінювача, судно перебуває в задовільному стані. Зокрема, його можна використовувати як плавуче зерносховище для зберігання та перевалки сухих вантажів.

"Такий формат експлуатації може бути актуальним для логістичного й транспортного секторів з огляду на потребу в додаткових потужностях для роботи із зерновими та іншими сипкими вантажами", – йдеться у повідомленні.

Власником судна була компанія, зареєстрована в Ростові-на-Дону, Російська Федерація. У квітні 2023 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про передачу арештованого судна в управління АРМА.

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