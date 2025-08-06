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АРМА продає близько 15 тисяч тонн російських залізорудних окатишів

Альона Кириченко — 6 серпня, 11:25
АРМА продає близько 15 тисяч тонн російських залізорудних окатишів
Getty Images

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) розпочинає реалізацію 14 673 тонн залізорудних окатишів російського походження, що зберігаються у 215 залізничних вагонах.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Актив поділено на три лоти, загальна оціночна вартість яких становить 21 057 947 грн, проте в процесі торгів кінцева вартість лотів може суттєво зрости, підкреслили в АРМА.

Крім того, переможці аукціону сплачуватимуть до державного бюджету митні платежі. Загальна сума митних зобов’язань по всіх трьох лотах становить 15 401 204 грн, повідомили в агентстві.

Кошти від реалізації цих російських активів будуть спрямовані до державного бюджету та на підтримку Сил оборони України.

Нагадаємо:

Наприкінці липня Національне агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло в управління для подальшої реалізації судно "ANKA".

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