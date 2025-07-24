АРМА отримало 100 мільйонів гривень, вилучених у "оборонній справі"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло в управління близько ста мільйонів гривень готівки, які були вилучені у справі про розтрату в оборонній сфері.

Про це у Telegram повідомила голова АРМА Олена Дума.

Кошти були вилучені під час обшуків у фігурантів справи в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочину — привласнення військового майна в умовах воєнного стану, уточнила вона.

"Західне міжрегіональне територіальне управління АРМА, відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського суду м. Львова, прийняло в управління АРМА 2 736 500 гривень, 1 827 300 доларів США та 425 860 євро", — говориться у повідомленні.

Дума також говорить про злагоджену співпрацю АРМА з Державним бюро розслідувань та Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.

"Клопотання про передачу активів до АРМА було подано слідчим Територіального управління ДБР у м. Львові та погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону", — говориться у повідомленні.

"Усі вилучені суми вже зараховані на рахунки АРМА та почали працювати на економіку України в умовах воєнного стану. Завдяки ефективному управлінню АРМА через банківські фінансові інструменти, кошти не лише зберігаються, а й працюють на економіку держави", – зазначила очільниця агентства.

Вона нагадала, що АРМА є єдиним центральним органом виконавчої влади в Україні, уповноваженим на купівлю військових облігацій.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США), які належать екснардепу.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Окрім 2,6 млрд грн спецконфіскації коштів онлайн-казино "PIN-UP" держбюджет отримає 54 млн грн нарахованих відсотків, повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.