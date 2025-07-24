АРМА получило 100 миллионов гривен, изъятых по "оборонному делу"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приняло в управление около ста миллионов гривен наличных, которые были изъяты по делу о растрате в оборонной сфере.

Об этом в Telegram сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Средства были изъяты во время обысков у фигурантов дела в рамках уголовного производства по признакам совершения преступления - присвоение военного имущества в условиях военного положения, уточнила она.

"Западное межрегиональное территориальное управление АРМА, согласно постановлению следственного судьи Лычаковского суда г. Львова, приняло в управление АРМА 2 736 500 гривен, 1 827 300 долларов США и 425 860 евро", - говорится в сообщении.

Дума также говорит о слаженном сотрудничестве АРМА с Государственным бюро расследований и Львовской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона.

"Ходатайство о передаче активов в АРМА было подано следователем Территориального управления ГБР в г. Львове и согласовано прокурором Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", - говорится в сообщении.

"Все изъятые суммы уже зачислены на счета АРМА и начали работать на экономику Украины в условиях военного положения. Благодаря эффективному управлению АРМА через банковские финансовые инструменты, средства не только сохраняются, но и работают на экономику государства", - отметила руководительница агентства.

Она напомнила, что АРМА является единственным центральным органом исполнительной власти в Украине, уполномоченным на покупку военных облигаций.

Напомним:

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и передал в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов более 1,5 млрд грн (более 35 миллионов долларов США), которые принадлежат экс-нардепу.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Для этого суд применил специальную конфискацию.

Кроме 2,6 млрд грн спецконфискации средств онлайн-казино "PIN-UP" госбюджет получит 54 млн грн начисленных процентов, сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.