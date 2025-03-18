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АРМА планує продати арештовані білоруські та російські вантажівки: яка їхня вартість

Альона Кириченко — 18 березня, 11:35
АРМА планує продати арештовані білоруські та російські вантажівки: яка їхня вартість
Getty Images

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало оцінку білоруських та російських вантажівок та готується продати їх на відкритому аукціоні на Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами експертної оцінки, проведеної переможцем конкурсу на реалізацію активу - ТОВ "Тендер-Онлайн", їхня оціночна вартість перевищує 4,2 млн грн без ПДВ.

Окрім цього, переможець відкритого конкурсу додатково сплатить митні платежі на суму 3,5 млн грн, що забезпечить додаткові надходження до бюджету.

Незабаром зазначені активи будуть виставлені на відкриті аукціони в системі Прозорро.Продажі.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перераховує майже 1,8 млрд грн російської ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України.

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