АРМА передасть 1,8 мільярда гривень у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перераховує майже 1,8 млрд грн російської ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що Кабінет міністрів погодив ініціативу АРМА щодо продажу військових облігацій та перерахування грошових коштів у сумі 1,8 мільярда гривень до Фонду.

"Це стало можливим завдяки новому механізму управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень. Він дозволяє АРМА за погодженням з Кабінетом Міністрів України продавати військові облігації, закуплені за рахунок арештованих коштів, та спрямовувати отримані кошти до державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

Раніше АРМА вже спрямувало понад 423 мільйони гривень до Фонду від управління арештованими активами ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП".

Наразі Агенство управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн.

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