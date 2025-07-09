АРМА шукає управителя для виробника напівфабрикатів "Єрмоліно"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило відкритий конкурс на управління підприємством "Ромєрм", який випускав продукцію під брендом "Єрмоліно".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що АРМА вже забезпечено оцінку Комплексу, яка складає більш як 558 млн гривень. Компанія володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією.

Стратегічний для регіону завод може запрацювати одразу як отримає управителя. Має дороговартісне та справне німецьке та італійське обладнання, повідомляє АРМА.

Також запуск заводу забезпечить продовольчу безпеку регіону та створить до тисячі робочих місць.

Тож, АРМА запрошує до участі у відкритому конкурсі всіх охочих управителів, крім представників держави-агресора.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 23 липня 2025 року. Початок аукціону – 23 липня 2025 року о 13:12.

Нагадаємо:

АРМА оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомого майна Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів нерухомості Довжоцького спиртзаводів.