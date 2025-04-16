"АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про "ознаки економічного тиску" з боку УЗ

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявило про "стурбованість" щодо внесення змін "Укрзалізницею" до плану формування поїздів і відповідного збільшення тарифної відстані.

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" з 5 квітня 2025 року плану формування поїздів, що прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла.

Ми вважаємо таку зміну маршрутів державною монополією "Укрзалізниця" штучною та безпідставною. Це має негативний вплив на конкурентоздатність і ставить наш план вийти на нуль збитків та ефективне функціонування під загрозу", - йдеться у позиції компанії.

Змінення тарифної відстані до Одеського торгівельного морського порту в "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають "штучним та вибірковим".

Там зазначили, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" є єдиним підприємством Криворізького регіону, яке транспортує готову продукцію металургійного виробництва до Одеського порту в обсязі понад 100 тис. тонн щомісяця, а зміни плану формування поїздів суттєво стосуються виключно компанії.

У компанії також додали, що "не виключають ознаку цілеспрямованого економічного тиску на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає недопустимим будь-які прояви зловживання монопольним становищем і готова звернутись до Антимонопольного Комітету України з цього приводу. Ми сподіваємось на об’єктивний перегляд рішення "Укрзалізниці", - заявив заступник гендиректора з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Білянський.

"Позитивне вирішення цього питання дозволить уникнути необґрунтованих витрат, збільшення терміну доставки вантажів, підвищить конкурентоспроможність продукції нашої компанії на гірничо-металургійного комплексу загалом", - додав він.